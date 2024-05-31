حرمان منتخب أوروجواي من خدمات «كافاني» في كوبا أمريكا 2024

أعلن المهاجم المخضرم إدينسون كافاني، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب أوروجواي، وذلك بعد مسيرة حافلة دامت 14 عامًا.

ويعد كافاني ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب أوروجواي برصيد 58 هدفًا، خلف لويس سواريز، الذي سجل 68 هدفًا.

خاض كافاني 136 مباراة مع منتخب بلاده، سجل خلالها 58 هدفًا، وشارك في العديد من الإنجازات، أبرزها الفوز بلقب كوبا أمريكا 2011.

ويأتي قرار اعتزال كافاني بعد غيابه عن المشاركة مع منتخب أوروجواي منذ بطولة كأس العالم قطر 2022، ليفقد المنتخب الأوروجوياني خدمات المهاجم المخضرم أيضًا في بطولة كوبا أمريكا 2024، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو من العام الجاري.

كافاني يعلن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب أوروجواي

ووجه كافاني رسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أعلن من خلالها اعتزاله اللعب الدولي، كما عبر فيها عن امتنانه لارتداء قميص منتخب بلاده، وشكر جميع من ساندوه خلال مسيرته الدولية.

وقال كافاني: «كلماتي اليوم قليلة ولكنها عميقة، شكرًا لكل شخص كان جزء من هذا الطريق على مر السنين، لقد كنت وسأكون دائمًا محظوظًا لأنني ارتديت هذا القميص الذي يمثل أكثر ما أحبه في هذا العالم، بلادي».

وأضاف: «لقد كانت بلا شك سنوات عديدة رائعة، لدي آلاف الأشياء لأقولها وأتذكرها، لكني أريد أن أكرس اليوم لهذه المرحلة الجديدة من مسيرتي، وأن أقدم كل ما لدي للوصول إلى حيث من المفترض أن أكون الآن».

وأتم كافاني حديثه: «لقد قررت الاعتزال ولكن قلبي لا يزال ينبض، كما حدث عندما جاء دوري للنزول إلى الملعب مرتديًا هذا القميص الجميل، أرسل عناقًا قويًا لجميع مشجعيني».