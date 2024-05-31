السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة الصين

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرض الوطن عقب زيارة العاصمة الصينية بكين ولقاء نظيره الصيني شي جين بينج، فضلا عن المشاركة في المنتدى العربي الصيني.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج" للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية.

وعقدت مباحثات قمة بين الرئيس والرئيس الصيني، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، حيث تم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة

كما شملت المباحثات كذلك مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في غزة، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية.

كما التقى الرئيس السيسي رؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، حيث تم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما تضمنت الزيارة أيضًا حضور الرئيس الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد يوم ٣٠ مايو الجاري، بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، والذي من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها

