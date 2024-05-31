وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، ختام فعاليات المعسكر الثقافي الرياضي التوعوي، بحديقة غزالة بمدينة مرسى مطروح، والذي استهدف 50 طالبًا وطالبة من المقيدين بمدارس التعليم المجتمعي.

صحة مطروح: المعسكر يهدف لتحسين الخصائص السكانية من خلال خدمات التوعية والمشورة

وأوضح وكيل الصحة بمطروح أن المعسكر الثقافي الرياضي التوعوي لأطفال السن المدرسي، جاد في إطار رؤية الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين بوزارة الصحة والسكان، في تحسين الخدمات المقدمة من خلال برامج الإدارة المختلفة والمساهمة في الخطة القومية لتحسين الخصائص السكانية من خلال خدمات التوعية والمشورة.

وأشار الدكتور مبروك سالم، إلى أنه تم تنظيم المعسكر بالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية والإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين بوزارة الصحة، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال الكاشف مدير الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين بوزارة الصحة، والدكتور إبراهيم دمرداش مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، وعدد من المشاركين من قيادات مديرية التربية والتعليم نيابة عن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية لـ50 طالبا

واستطرد سالم، أن المعسكر استهدف الفئات العمرية من أطفال السن المدرسي؛ لتقديم عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية، حيث تم تقديم هذه الخدمات لعدد 50 طالبًا وطالبة من المدارس المجتمعية والحكومية، و 50 ولي أمر، و20 مدرسا لتقديم حزمة من الخدمات التوعيه ورفع الوعي الصحي لدي المجتمع.

ووجه الشكر إلى الدكتور جمال الكاشف مدير الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين بوزارة الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم دمرداش مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والدكتورة رشا صبرى مدير إدارة المدارس بالمديرية، وجميع المشاركين تقديرا لمجهوداتهم وتعاونهم لانجاح المعسكر وكذلك الشكر والتقدير لمدير حديقة غزالة بمدينة مرسى مطروح على حسن التعاون والتنسيق المتميز والاستضافة اللائقة بضيوف وأبناء محافظة مطروح.

ختام المعسكر الثقافى الرياضى التوعوي لأطفال السن المدرسي

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