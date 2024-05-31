القابضة للمياه: توحيد إجراءات العمل للسلامة والصحة المهنية

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة عمل "اعداد دليل إجراءات العمل الموحد للسلامة والصحة المهنية "، بالتنسيق بين إدارة الجودة ودعم النزاهة والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، بمشاركة مديري عموم السلامة والصحة المهنية ودعم النزاهة بالشركات التابعة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية توحيد إجراءات العمل بين الشركات التابعة في كافة المجالات والالتزام بتطبيق مبادئ الحكومة ودعم النزاهة.

وتهدف ورشة العمل الي وضع وتحديد إجراءات العمل والدورة المستندية للإدارات العامة للسلامة والصحة المهنية علي مستوى الشركة القابضة وشركاتها التابعة من خلال دليل إجراءات عمل موحد.

ومن جانبها، أكدت غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، أهمية التعاون بين دعم النزاهة والسلامة والصحة المهنية في توحيد إجراءات العمل بين الشركات التابعة كخطوة للتطوير من أداء الإدارات في كافة المجالات.

وأشار العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالقابضة إلى أهمية الدليل والهدف من توحيد كافة الاجراءات على مستوى الشركات وانعكاس ذلك علي آلية العمل بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة عمل خالية من المخاطر

وبدوره أكد احمد جمال مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة علي أن دليل إجراءات السلامة والصحة المهنية يأتي ضمن خطة الإدارة في توحيد إجراءات العمل لكافة القطاعات والإدارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

IMG-20240531-WA0017

IMG-20240531-WA0015

IMG-20240531-WA0014

IMG-20240531-WA0016

IMG-20240531-WA0013

IMG-20240531-WA0012