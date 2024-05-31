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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أبرزهم عبدالباسط.. نجوم الغناء يشاركون في جنازة والدة محمود الليثي

جنازة والدة محمود
جنازة والدة محمود الليثي
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حرص عدد من نجوم الفن والغناء على تشييع جثمان والدة المطرب الشعبي محمود الليثي اليوم الجمعة، بعد صلاة العصر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وكان من أبرزهم المشاركين في الجنازة الفنان عبد الباسط حمودة وغيره من نجوم الغناء.

وقد أعلن عدوية شعبان عبدالرحيم، صباح اليوم الجمعة، وفاة والدة المطرب محمود الليثي، التي رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وكتب عدوية شعبان عبدالرحيم على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي الثانية والدة حبيب العالم أخويا محمود الليثي وحمادة الليثي في ذمة، الله إنا لله وإنا إليه راجعون".

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