دبابات الاحتلال تطلق قذائفها تجاه مناطق متفرقة في حي الزيتون جنوب شرقي غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن دبابات الاحتلال أطلقت قذائفها ونيرانها تجاه مناطق متفرقة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

اشتعلت النيران في منزل لعائلة "الحاج" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة جراء القذائف الإسرائيلية المستمرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي إطلاق نار وقذائف من آليات الاحتلال بشكل متواصل جنوبي حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق وجنوب حي الزيتون وغرب حي الصبرة والمناطق الجنوبية من مدينة غزة، ونفذت طائرات الاحتلال غارة جوية عنيفة على شمال قطاع غزة.

أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني إخماد حريق اشتعل بجرافة بعد أن اسقطت طائرة للاحتلال من نوع كواد كابتر جسم حارق فوقها وسط شارع الزر برفح الفلسطينية.

تستمر طائرات الاحتلال الحربية في شن هجمات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ونفذت طائرات الاحتلال غارات استهدفت المنازل في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت المناطق المحيطة بمسجد علي بن أبي طالب ومربع دولة وشارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.