14 مؤسسة تعليمية بالمنيا تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا - في بيان- اليوم، اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، 14 مؤسسة تعليمية بالمنيا، تم زيارتها خلال الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023 / 2024 بقراري مجلس إدارة الهيئة برقم 232 ورقم 235.

وأوضح حمدى مصطفى وكيل الوزارة، أن إدارة ديرمواس التعليمية حصلت على اعتماد روضة مدرسة العاشر من رمضان الابتدائية، وحصلت إدارة مغاغة التعليمية على اعتماد روضة مدرسة أحمد عصمت الملطاوى، وحصلت إدارة العدوة التعليمية على اعتماد روضة مدرسة الشهيد احمد مصطفى عبد الرازق للتعليم الأساسي.

وحسب «البيان» فقد حصلت إدارة بنى مزار التعليمية على اعتماد مدرسة بنى مزار الرسمية المتميزة للغات، بينما حصلت إدارة مطاي التعليمية على اعتماد روضة مدرسة أبوان الابتدائية الحديثة رقم 2، وحصلت إدارة سمالوط التعليمية على اعتماد روضة مجمع قلوصنا الابتدائية، وروضة مدرسة مجمع البيهو الابتدائية، وروضة مدرسة بنى غنى للتعليم الأساسي، وروضة مدرسة الجزائر للتعليم الأساسي، وحصلت إدارة المنيا التعليمية على اعتماد روضة مدرسة المنيا الإعدادية الثانوية الجديدة، وصلت إدارة أبوقرقاص التعليمية على اعتماد مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات، وروضة مدرسة الشهيد على وافي الابتدائية رقم 1، وحصلت إدارة ملوى على اعتماد روضة مدرسة دروة للتعليم الأساسي، وروضة مدرسة الإيمان الابتدائية بدروة.

وقدم حمدي مصطفى التهنئة إلى إدارة الجودة على هذه الخطوة، التي أصبحت من أهم ركائز الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية وتستهدف التحقق من قدرة المؤسسات والكيانات التعليمية على تحقيق أهدافها وفق رؤية مصر 2030، بجانب كونها أحد أبرز وسائل التحفيز والتشجيع للمدارس على تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من الإتقان والتميز في الأداء.

وقال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذا النجاح يأتي تتويجا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة.