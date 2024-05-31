رئيس مجلس النواب الأمريكي بعد إدانة ترامب: "يوم مخز في تاريخ الولايات المتحدة "

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، معلقًا على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ 34 تهمة، بأنها "مخزية".

وأضاف "جونسون" أن الديمقراطيين يفعلون أي شيء لإسكات المعارضين، وأن الحكم على ترامب سياسي بحت ولا علاقة له بالقانون والرئيس الأمريكي السابق سوف يستأنف على الحكم.

كما علقت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بـ34 تهمة جنائية بنيويورك، أن تلك الإدانات دليل على أن "لا أحد فوق القانون".

ومنذ قليل، أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ34 تهمة جنائية، وذلك قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كما حدد القاضي موعد النطق بالحكم على الرئيس الأمريكي السابق ترامب في 11 يوليو، قبل أيام فقط من اختيار الجمهوريين له كمرشح لعام 2024.

وقال دونالد ترامب معلقًَا على إدانته بـ 34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك: الحكم الحقيقي سيصدره الناخبون يوم 5 نوفمبر.