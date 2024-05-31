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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. 5 شهداء بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال منزلًا بمخيم البريج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الصوص" بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل كثيف من طائرات "كواد كابتر " في محيط مدارس بيت لاهيا التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة.

ونفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على مناطق متفرقة من مدينة بيت لاهيا تزامنا مع إطلاق نار على الشارع العام شمال غزة، كما نفذ الاحتلال عدد من الاستهدافات العنيفة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأمس الخميس، داهم جيش الاحتلال الاسرائيلي عددًا من منازل الفلسطينيين، كما حطم جنود الاحتلال مركبة في قرية بيرين، شرق الخليل، ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش واسعة شملت منازل المواطنين ومزارعهم وآبار مياه.

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