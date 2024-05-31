"البوابة نيوز" تهنئ الزميل محمود سمير بحفل زفافه

تتقدم الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، نائب رئيس القطاع الإخباري لشئون الاسلام السياسي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأسرة التحرير وجميع العاملين بالمؤسسة؛ بالتهاني لـ الزميل محمود سمير، على حفل زفافه على الآنسة ضحى أحمد، متمنين لهما دوام التوفيق والسعادة، وبيتًا عامرًا بالخير، وأن ينعم الله عليهما بالبنين والبنات، ويجعل بينهما مودة ورحمة.

واحتفل مساء الخميس؛ الزميل محمود سمير، بحفل زفافه في حفل بهيج أقيم بأحد القاعات في محافظة الجيزة؛ وحضره العشرات من الأسرة والأصدقاء والزملاء بالوسط الصحفي والإعلامي، وسط فرحة عارمة بالزفاف السعيد.

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