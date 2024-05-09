ads
الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. آليات الاحتلال تتقدم في المناطق الجنوبية لحي الزيتون وحي تل الهوى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن آليات الاحتلال تتقدم بشكل محدود في المناطق الجنوبية لحي الزيتون وحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شرق وجنوب حي الزيتون وغرب حي الصبرة والمناطق الجنوبية من مدينة غزة، كما نفذت طائرات الاحتلال غارة جوية عنيفة على شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني إخماد حريق اشتعل بجرافة بعد أن اسقطت طائرة للاحتلال من نوع كواد كابتر جسم حارق فوقها وسط شارع الزر برفح الفلسطينية.

تستمر طائرات الاحتلال الحربية في شن هجمات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ونفذت طائرات الاحتلال غارات استهدفت المنازل في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت المناطق المحيطة بمسجد علي بن أبي طالب ومربع دولة وشارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واسعة خلال اقتحام بلدة تل شرقي مدينة نابلس، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 3 مواطنين فلسطينيين بعد اقتحامها مدينة الخليل وبلدتي حلحول وبيت امر شمالا، واقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية مدينة الخليل، واقتحمت بلدة حلحول من مدخلها الشرقي.

فلسطين آليات الاحتلال حي الزيتون حي تل الهوى قوات الاحتلال