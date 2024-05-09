الزمالك يخاطب الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير في نهائي الكونفيدرالية

الخميس 09/مايو/2024 - 06:32 ص

خاطب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير في لقاء إياب الكونفدرالية الأفريقية، مع نهضة بركان المغربي والمقرر لها 19 من مايو الجاري، على ملعب القاهرة الدولي، من أجل حضور الجماهير بسعة الاستاد، لتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق اللقب الأفريقي الثاني في تاريخ الفارس الأبيض.

وتسعى إدارة النادي إلى توفير كل عوامل النجاح من أجل الفوز بالبطولة لاسعاد الجماهير، لذا رصدت الإدارة مكافآت خاصة في حال الفوز على نهضة بركان والتتويج باللقب، خلال جوائز اللائحة، إضافة إلى مواصلة الضغط على الاتحاد الافريقي بعدما اعترضت الإدارة على حكام الفار.

وكانت الإدارة أرسلت اعتراضًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص تعيين حُكام تونسيين لتقنية الفيديو، سواء حُكام رئيسيين أو من ضمن طاقم تقنية الفيديو، وذلك بعدما أخطر الاتحاد الإفريقي الزمالك تواجد التونسي هيثم قيراط كحكم للفيديو في لقاء الذهاب مع طاقم التحكيم المكون من: الكيني بيتر واويرو كاماكو حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنيه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار أونينجو مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكمًا رابعًا ويعاون حكم الفيديو الجنوب أفريقي توم أبونجيل والزامبية ديانا شيكوتيشا، على أن يقود السنغالي عيسى سي لقاء الإياب في القاهرة ويعاونه مواطنيه جبريل كامارا ونوحا بانجورا، والصومالي عمر عبد القادر أرتان حكمًا رابعًا، ويتواجد الجابوني بيير أتشو كحكم للفيديو، ويعاونه الموريتانية ماريا ريفيت والتونسي خليل حساني.

وفي نفس السياق أجتمع حسين لبيب، رئيس النادي باللاعبين و طالبهم بضرورة التركيز من أجل تحقيق نتيجة ايجابية في المغرب لتسهيل الأمور في القاهرة، مؤكدًا ضرورة عدم التسرع في انهاء الهجمات والالتزام بخطة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق وعدم التأثر بالجماهير المغربية.

وعلى جانب آخر خاض الفريق تدريباته تأهيلية فور الوصول إلى المغرب، وكان بعثة غادرة القاهرة مساء أمس الخميس وكان في استقبالها وفد من الزمالك مكون من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وسعد عابدين إداري الأبيض وشريف صابر الشيف الخاص بالفريق واللذين غادروا القاهرة الثلاثاء الماضي للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وملاعب التدريب وحافلة الفريق ، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه اليوم بملعب المباراة.