ضبط المتهم بإضرام النيران داخل سيارة نصف نقل في كرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بإضرام النيران داخل سيارة نصف نقل بسبب خلافات مع مالكها بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة نصف نقل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل قام بالقاء زجاجة مولوتوف على السيارة بسبب خلافات سابقة مع مالكها وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.