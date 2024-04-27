استمرار حبس مالك شركة متهم بتزوير محررات رسمية 15 يوما على ذمة التحقيقات

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس متهم بتزوير محررات رسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بمقابل مادى، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية بورود تحريات ومعلومات إلى الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن الجيزة تفيد، قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية وعُثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر - 2 خاتم شعار جمهورية منسوبان لجهات حكومية - تقرير طبى ممهور بخاتم شعار الجمهورية - كمية من العلامات المائية والأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة).