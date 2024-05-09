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الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يتابع تلقى طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

توافد المواطنين علي
توافد المواطنين علي المراكز التكنولوجية بأسوان
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية بإجمالى 10 مراكز على مستوى المحافظة لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، مع تذليل العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات بهذا الملف الحيوي والهام، مؤكدًا أنه توجد متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء وسير العمل ونسب الإنجاز للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك .

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين، بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة ، مشيراً إلى أنه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية فى أماكن واضحة تشمل الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة ، فضلاً عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتنفيذ ذلك طبقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ، بالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

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