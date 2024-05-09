محمد صلاح يغيب عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب فى البريميرليج هذا الموسم

غاب الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، على قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى مسابقة البريميرليج هذا الموسم 2023/2024.

وضمت القائمة التى أعلنت عنها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الهولندى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، بالأضافة لثنائي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند وفيل فودين، ولاعبى أرسنال مارتن أوديجارد وديكلان رايس.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة فضل لاعب في الدوري الإنجليزي كالآتي:



1- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي.



2- فيل فودين - مانشستر سيتي.



3- ديكلان رايس - أرسنال.



4- مارتن أوديجارد - أرسنال.



5- فيرجيل فان دايك - ليفربول.



6- كول بالمر - تشيلسي.



7- ألكسندر إيزاك - نيوكاسل.



8- أولي واتكينز - أستون فيلا.



ويحتل محمد صلاح المركز الخامس فى ترتيب هدافى البريميرليج برصيد 18 هدف، بالتساوى مع دومينيك سولانكي لاعب بورنموث، والتى يتصدرها النرويجى إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتى برصيد 25 هدف.