التموين تتخطى 2 مليون طن من المستهدف من القمح

أعلنت وزارة التموين التجارة الداخلية عن ارتفاع معدلات توريد محصول القمح من المزارعين لتصل ل 2 مليون طن قمح منذ بدء موسم الحصاد في 13 ابريل حتي أليوم وذلك عبر 450 نقطة استلام على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى زيادة معدلات التوريد قد وصلت إلى 120 ألف طن قمح يوميا مقارنة ب 80 ألف طن في الموسم السابق.

كما شهدت نقاط استلام وتجميع القمح إقبالا كبيراً من المزارعين لتوريد المحصول المحلي، وذلك بعد قرار وزير التموين بشأن ضوابط التوريد الخاصة بحصر الأراضي من قبل اللجان المشتركة بين وزارتي التموين والزراعة للتأكد من نسب التوريد وفقا المساحات المنزرعة.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الموسم المحلي هذا العام ارتفعت بنسبة التوريد عن العام الماضي، لافتا إلى زيادة معدلات إنتاجية الفدان لنحو 22 أردب قمح.

وأوضح كمال أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ نحو أكثر من 2 مليون، منذ بداية موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي، لافتا إلي استمرار العمل خلال الفترات المسائية بنقاط الاستلام طبقا للتوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024 بالمواقع التي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءا وحتى 12 منتصف الليل وذلك بخلاف الفترة الأولى والتي تبدأ من 8 صباحا وحتى 7:30 مساء.

وأشار إلى توجيهات الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، وذلك خلال 48 ساعة بحد أقصي، لتحفيز المزارعين على التوريد.

وكشفت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية خلال تفقدها صومعة صان الحجر بالمحافظة التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك للوقوف على سير انتظام أعمال توريد واستلام القمح بها، والتأكد من توافر الاشتراطات والضوابط التى حددتها وزارة التموين خلال جولة للمركز الاعلامي بالوزارة.

وقامت وكيلة الوزارة بتفقد أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح واستمع من المسؤولين بالصوامع عن مراحل توريد وتخزين القمح وآلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين، كما حرص المحافظ على متابعة الميزان، للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشددًا على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضماناً لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد منه.

كما اطلعت وكيلة الوزارة على دفتر تسجيل كميات الأقماح الواردة للصومعة، وكشفت عن أن موسم التوريد الحالي عالي جدا من المزارعين حيث بلغ إجمالي ما تم توريده للصوامع بالمحافظة 500 طن حتى اليوم بنسبة 24%من إجمالي توريد جميع محافظات الجمهورية ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التوريد هذا العام عن العام الماضي وتستهدف استلام 600 ألف طن.

وأضافت أن محافظة الشرقية هي اعلي محافظة في التوريد علي مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن لجان القمح تعمل علي التأكد من سلامة وجودة القمح نظافته ودرجة نقاوته وخلوة من الشوائب والحشرات و‏الرمال، مشيرة إلى أنه تم تحديد سعر توريد أردب.

وأكدت أن وزير التموين قام بالتأكيد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف جميع مستحقاتهم، وتوفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين والموردين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، للتواصل محافظة الشرقية صدراتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا هامًا.

وكشف المهندس محمد جمال مدير صومعة صان الحجر التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه تم توريد حتى الآن 25 الف طن قمح محلي بنسبة 50% منذ بدء عمليات توريد المحصول في 15 ابريل الماضي وحتى اليوم وذلك من محافظات الشرقية و الدقهلية.

وأضاف جمال أنه مستهدف استلام 60 الف طن قمح من مزارعي الشرقية والدقهلية و بورسعيد و هي السعة الإجمالية لصومعة صان الحجر و التي تضم 12 خلية بسعة 5 آلاف طن قمح للخلية الواحدة، مجهزة بأحدث أجهزة للصيانة الحبوب.

وأضاف أن الموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي بسبب التغيرات المناخية وهو ما جعل التوريدات في وقت مبكر هذا العام من المزارعين وزيادة إنتاجية الفدان رفع من زيادة أرقام التوريد.

وأشار إلى أن الصومعة تتواجد بين نقطة تواصل بين أربع محافظات وهى الشرقية وبورسعيد والدقهلية ودمياط وتستقبل نوعي القمح المحلي والمستورد وتتم عمليات الاستلام أو التوزيع من القمح حسب البرنامج التنفيذي حسب خطة الوزارة والشركة.

وأوضح أن محافظة الشرقية تستقبل القمح من خلال الشركة القابضة للصوامع في أربع جهات الأولى صومعة الصالحية بسعة تخزينية 90 الف طن وصومعة صان الحجر 60 الف طن وصومعة 30 الف طن كما توجد ثلاث صوامع حقلية بسعة تخزينية لكل صومعة خمسة آلاف طن بمنيا القمح وطوخ القرموص ونزلة الخيال.