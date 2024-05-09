بث مباشر.. مراجعة نهائية لمادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

بدأ منذ قليل، البث المباشر للمراجعة النهائية المجانية في مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد.

وحرص الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد على متابعة انتظام سير برنامج المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأكد وكيل الوزارة أن المراجعات المجانية هذا العام شهدت اقبالا كثيفا من الطلاب بمقرات المدارس التى أعدت خصيصا بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات ومدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين بمدينة بورفؤاد بما يتجاوز 4300 طالب وطالبة في يومها الأول.

وأضاف: إقبال عدد كبير من الطلاب المستهدفين، وحث جميع طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء المحافظة على مواظبة الحضور يوميا للاستفادة المجانية من خبرات المعلمين المتخصصين فى المواد الدراسية حتى يومها الأخير، متمنيا لهم النجاح والتفوق.

وانطلقت المراجعات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء 8 مايو بحضور وكيل الوزارة وتستمر حتى الاثنين القادم الموافق 13 مايو الجاري، ويقوم عليها نخبة متخصصة من أفضل معلمي بورسعيد من واضعي الامتحانات.

https://www.facebook.com/share/v/yqMczVr5vRv4xziB/?mibextid=WC7FNe