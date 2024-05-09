قرار جديد من جنايات شبرا ضد 4 متهمين قتلوا شخصًا داخل السجن

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، اليوم الخميس، محاكمة 4 متهمين "بائع وعامل وبائع وقهوجي"، قتلوا محتجز داخل محبسهم، بسبب الخلاف على مكان النوم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع والنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.

قرار جديد من جنايات شبرا ضد المتهمين بقتل شخص داخل سجن بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص القضية رقم 26234 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4026 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد أ م"، 25 سنة، بائع، و"مجدى ع ك"، 29 سنة، عاطل، و"خليفة أ خ"، 29 سنة، قهوجي، و"عصام ح ا"، 32 سنة، بائع، لأنهم فى يوم 12 / 10 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه محمد جلال الهادي محمد أبو سعيد، عمدًا إثر خلاف بينهم.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى تكالبوا عليه منهالين عليه ضربًا برأسه وبأنحاء جسده، وباغته الأول بأداة على رأسه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "معلقة مسنونة كنصل"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد الأول جلال الهادي محمد أبو سعيد، والد المجني عليه، 68 سنة - بالمعاش، والذى أكد أنه نما لعلمه وفاة نجله بمحبسه إثر تعدى المتهمين عليه لمشاجرة نشبت بينهم، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

أما الشاهد الثانى وهو العقيد محمد سامي سعد أبو مندور، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، والذي أكد أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة من حدوث مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه بمحبسهم إثر خلافات بين المتهم الأول والمجني عليه حول مكان النوم على إثرها تكالب المتهمين على المجني عليه وانهالوا عليه ضربا برأسه وبأنحاء جسده وباغته الأول بمعلقة مسنونة كنصل على رأسه قاصدين من ذلك قتله ما أدى لوفاته.