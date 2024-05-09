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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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تجديد ترخيص مطار الأقصر الدولي لمدة 3 سنوات

البوابة نيوز
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جددت سلطة الطيران المدنى المصرى، شهادة ترخيص مطار الاقصر الدولى للعمل كمطار دولى لمدة ٣ أعوام حتى عام ٢٠٢٦، وفقًا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدنى (الإيكاو) الممثلة فى سلطة الطيران المدنى المصرى طبقًا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية.
 

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يتم تجديد  ترخيص مطار الأقصر الدولي بتلك المدة، حيث جاءت موافقة سلطة الطيران المدني المصري، على تجديد الترخيص التشغيلي للمطار بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات.

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