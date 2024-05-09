نصف نهائى اليوروباليج.. سكاماكاك يقود أتلانتا لمواجهة مارسيليا

يخوض فريق أتلانتا الإيطالى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية مع نظيره مارسيليا الفرنسى، على ملعب "جيويس"، بتشكيل هجومى، ضمن منافسات إياب نصف نهائى بطولة الدورى الأوروبى "اليوروبا ليج".

وكان لقاء الذهاب الذى جمع بينهما على ملعب "فيلودروم"، قد انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، جاء عن طريق اللاعب جيانلوكا سكاماكا لصالح فريق أتلانتا فى الدقيقة الـ 11، بينما جاء هدف التعديل لصالح مارسيليا عن طريق اللاعب شانسيل مبيمبا فى الدقيقة الـ 20 من عمر اللقاء.

ومن المتوقع أن يخوض أتلانتا الإيطالى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: موسو.

خط الدفاع: سكالفيني، جيمشيتي، كولاسيناك.

خط الوسط: زاباكوستا، دي رون، إيدرسون، روجيري.

خط الهجوم: دي كيتيلاير، كوبمبيرز، سكاماكاك.

ويبحث أتالانتا الإيطالي عن التأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، لكي تتاح له الفرصة للفوز بلقبين هذا الموسم، خاصة وأنه سيواجه يوفنتوس في وقت لاحق من هذا الشهر في نهائي كأس إيطاليا.

ولم يتذوق فريق أتلانتا طعم الهزيمة، منذ خسارته في مباراة إياب دور الثمانية أمام ليفربول الإنجليزى، وخاض 5 مباريات، تمكن من تحقيق أربعة انتصارات في الدوري بالإضافة لتعادله في مباراة الذهاب أمام مارسيليا.