علي معلول يبدأ برنامجه التأهيلي في الأهلي بعد جراحة "أكيلس"

يبدأ التونسى على معلول، الظهير الأيسر للأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة وتر أكيلس بعد 5 أيام، حيث يحصل اللاعب على راحة أسبوعين منذ إجراء الجراحة فى 20 مايو الماضى.

وتعرض معلول للإصابة بقطع جزئي فى وتر أكيلس خلال مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي في رادس، والتي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح المارد الأحمر فى التتويج باللقب.

وبدأ معلول رحلته مع الأهلي في 25 يوليو 2016، قادمًا من الصفاقسي التونسي، وأصبح واحدًا من أساطير النادي الأهلي وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء.

وخاض معلول مع الأهلي 287 مباراة فى مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016 وسجل 51 هدفًا وصناعة 83 آخر، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر.

كما أصبح علي معلول أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء ، وحصد الأهلي 19 لقبًا محليًا وأفريقيًا مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

من ناحية أخرى، ينوي مسئولو الأهلي إرسال خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل معرفة جميع التفاصيل الخاصة ببطولة السوبر الأفريقي التي يلتقي فيها قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

ويرغب الأهلي في معرفة موعد البطولة وكذلك الملعب الذي يستضيفها خاصة وأن الأيام الماضية شهدت أنباء مُتضاربة حول موعد ومكان السوبر الأفريقي ، فقد ذهبت تقارير إعلامية إلى أن السوبر الأفريقي سيُقام يوم 25 يونيو المقبل ، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن البطولة ستقام يوم في سبتمبر المقبل.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية إقامة البطولة داخل مصر فيما قالت تقارير أخرى أن البطولة قد تٌُقام خارج مصر ، لذا يرغب الأهلي في معرفة تفاصيل ولوائح هذه البطولة.