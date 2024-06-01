إصابة شخصين في غارة إسرائيلية على بلدة مجدل سلم جنوبي لبنان

أصُيب شخصان في لبنان، اليوم السبت، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي دراجةً ناريةً، في بلدة مجدل سلم جنوبي البلاد، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مُسيّرة إسرائيلية نفذت غارة على دراجة نارية على طريق أكاسيا-مجدل سلم بقضاء مرجعيون، وعملت فرق الهيئة الصحية الإسلامية على نقل إصابتين من مكان الغارة.

وأمس الجمعة، قُتل أربعة أشخاص، بينهم امرأة ومسعف، في غارات إسرائيلية، ردّ عليها "حزب الله" بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الدولة العبرية، بحسب ما أعلن الحزب.

وقُتل المسعف في ضربة استهدفت سيارة إسعاف للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لـ"حزب الله".