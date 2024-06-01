استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3120 جنيهًا

استقر سعر الذهب اليوم السبت 1 يونيو 2024، في بداية التعاملات، لليوم الثالث على التوالي، بعد آخر انخفاض، إذ انخفض عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 25 جنيهًا، وفيما يلي تحديث لحظي لأسعار الذهب اليوم، وفقًا لآخر مستويات معلنة من الشعبة العامة لـ الذهب خلال التعاملات اليومية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت 1 يونيو 2024 نحو 3565.7 جنيه.

واستقر سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 1 يونيو 2024 عند 3120 جنيهًا.

كما حافظ سعر الذهب عيار 18 على استقراره ليسجل نحو 2674.3 جنيه.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24960 جنيهًا.

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم عند 2341.4 دولار.