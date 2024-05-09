وفد صحة الشيوخ يتفقد عددا من المستشفيات ووحدات الإسعاف وطب الأسرة بالأقصر

توجه وفد برلماني من لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ والدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة ولفيف من أعضاء اللجنة، إلي محافظة الأقصر.

وكان في استقبال الوفد بمطار الأقصر كل من المستشار محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، اللواء علي عبد العزيز الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور احمد البرعي مدير هيئة الرعاية الصحية بالاقصر، والدكتور انور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.

وقدم الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية عرضا مختصرا عن منظومة الصحة بالمحافظة، مؤكدا أنه تم تسجيل 32 وحدة ومركز طبي ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التابعين لهيئة العامة للرعاية الصحية طبقاً لمعايير التسجيل التى أقرتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأشار التلواني إلى أن البنية التحتية لمستشفيات الأقصر متميزة، وأن دعم مشروع التأمين الصحي الشامل وتسهيل التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين وتقديم كافة الخدمات الصحية لجميع المواطنين بمحافظة الأقصر طبقاً لمعايير الجودة والاعتماد هو ما تتطلع إليه الدولة، مشيراً إلى أن عدد المنتفعين المسجلين حتى الآن قد تجاوز المليون منتفع.

ومن جانبه أكد سكرتير عام محافظ الأقصر، أن تقديم خدمة طبية متميزة تنال رضا المواطن هو ما يسعى إليه مقدمى الخدمة الطبية داخل المنظومة، وأن هناك تنوع في الخدمات المقدمة وتوافر الأطباء بكافة التخصصات وتحقيق زيادة فى عدد الآسرة الطبية تستوعب المرضى المترددين هو ما يحقق نسب رضا عالية من المنتفعين والمستفيدين من المنظومة.



ومن جانبه أكد الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن محافظة الأقصر تحظى باهتمام القيادة السياسية، وأن الهيئات الثلاثة المعنية بمنظومة التأمين الصحى الشامل يعملوا سوياً فى تكامل من أجل هدف واحد للتحسين المستمر لمنظومة الصحة.

وتفقد الوفد البرلماني في اليوم الأول للزيارة مستشفى حورس التخصصي، ووحدة طب الأسرة الجديد بأرمنت الوابورات، ونقطة إسعاف ارمنت الوبورات، كما تفقد الوفد ، مبانى مستشفى طيبة التخصصي باسنا وبالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير بمجمع الأقصر الدولي.

واطلع الوفد البرلماني خلال جولاته الميدانية على كيفية الحجز وموعد الكشف والاطلاع على آليات الميكنة والتحول الرقمي المتبع داخل المنظومة، كما تفقد الوفد غرف العمليات والإفاقة والحضانات، وأثنى على الخدمة الطبية المتميزة المقدمة لمواطني الأقصر.

هذا ويضم الوفد البرلماني من أعضاء لجنة الصحة والسكان كلا من الدكتور محيى حافظ، الدكتور نصيف حفناوي، الدكتور زين العابدين الاطناوي، الدكتور محمد منصور الشيخ، الدكتور محمد لطفي الساعي، الدكتور أحمد عبد الماجد، ويزور الوفد محافظة الأقصر للوقوف على متابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى متابعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني 3 أيام.

وشارك فى الجولات أيضا كل من النائب وائل زكي والنائب محمد عطا الله، أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر، وكذلك والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد البرعي مدير فرع الأقصر للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور اسماعيل ـ مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.