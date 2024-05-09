قافلة طبية مجانية بقرية بكفر الشيخ تعالج 1429 مواطنا

أنهت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أعمال قافلة طبية مجانية في قرية الحنفي - بمركز بلطيم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي استمرت علي مدار يومين، واستفاد منها آلاف المواطنين، بتوجيهات من وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وبرعاية محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين .

تم تنفيذ القافلة تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، الدكتور محمد شقوير، والدكتور محمد الغباشي "مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة"، والدكتور مجدى خيري شنح "منسق القوافل العلاجية بالمديرية".

وصرح شقوير ، أن القافلة تضم 8 عيادات طبية تخصصية، تشمل 8 تخصص طبي كالآتي: ( الباطنة، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنسا، وتنظيم الأسرة، والأنف والأذن، الرمد).

وقد استفاد من خدمات العيادات التخصصية بالقافلة عدد 1209 مواطن خلال يومي القافلة.

كما تم أيضًا إجراء 220 تحليل طبي بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)،

كما تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لعدد 712 مواطن.

وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري) تم عمل عدد 199فحص طبي لعدد 99 مواطن خلال القافلة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية ل4 مرضى، وتحويل عدد 4 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

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