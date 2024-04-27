بالفيديو.. استشاري علم نفس توجه نصائح لأسر طلاب الثانوية العامة

توجهت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري علم النفس التربوي، بنصائح للأسر المصرية لمساعدتها ودعم أبناءها طلاب الثانوية العامة خلال المراجعة النهائية، مع اقتراب امتحانات نهاية العام، والتي تساعدهم على حفظ وفهم الدروس.

وأضافت «شبانة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ رغم تطوير منظومة الامتحانات واختلاف طرق الإجابات لتعتد أكثر على الفهم بدلًا من الحفظ، إلا أنَّ موروثات القلق والترقب والتي تعد موروثات نفسية وثقافية خاطئة لنا كمصريين، تجلعنا لا نزال متخوفين من امتحانات نهاية العام.

وتابعت: «على الأسر توفير جو مناسب من الهدوء في البيت بدون قلق مبالغ فيه، والتعامل بأريحية شديدة مع الاهتمام بتغذية الطالب السليمة في هذا الوقت، والبعد عن الأطعمة الدسمة التي تتسبب في تخمة والمخ بحاجه للأكسجين لتنمية العقل وقدراته وتنمية الذاكرة المعرفية».