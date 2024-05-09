ads
الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

استقرار سعر الدولار في مصر بداية اليوم الخميس 9 مايو 2024

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، بشكل ملحوظ بعد الانخفاض الذى شهده أمس، بداية تعاملات اليوم الخميس 9 مايو 2024، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

سجل في البنك المركزي المصري اليوم 47.48 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سجل سعر شراء الدولار في بنك مصر نحو 47.51 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 47.61 جنيها.

في بنك البركة مصر،سجل سعر  الدولار نحو 47.50 جنيه للشراء، ونحو 47.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.90 جنيه، مقابل  48.00 جنيها للبيع.

وبلغ سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.50 جنيه، ونحو 47.60 جنيها للبيع.

وصل سعر شراء الدولار في المصرف المتحد إلى 47.50 جنيه، مقابل 47.60 جنيها للبيع.

واستقر سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند  نحو 47.77 جنيه، و47.87 جنيه للبيع.

وثبت  سعر صرف  الدولار  الأمريكي  اليوم مقابل الجنيه المصري في كريدي أجريكول عند نحو 47.77 جنيه للشراء 

وسجل سعر البيع  نحو 47.87 جنيها.

وبالنسبة لسعر شراء الدولار في السوق السوداء فسجل نحو 47.40 جنيه، وسجل سعر البيع نحو 47.55 جنيه.

سعر الدولار اليوم سعر صرف الدولار الامريكي سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري سعر الدولار الأمريكى في البنوك المصرية سعر الدولار الأمريكي في مصر