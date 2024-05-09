استقرار سعر الدولار في مصر بداية اليوم الخميس 9 مايو 2024

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، بشكل ملحوظ بعد الانخفاض الذى شهده أمس، بداية تعاملات اليوم الخميس 9 مايو 2024، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

سجل في البنك المركزي المصري اليوم 47.48 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سجل سعر شراء الدولار في بنك مصر نحو 47.51 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 47.61 جنيها.

في بنك البركة مصر،سجل سعر الدولار نحو 47.50 جنيه للشراء، ونحو 47.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.90 جنيه، مقابل 48.00 جنيها للبيع.

وبلغ سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.50 جنيه، ونحو 47.60 جنيها للبيع.

وصل سعر شراء الدولار في المصرف المتحد إلى 47.50 جنيه، مقابل 47.60 جنيها للبيع.

واستقر سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند نحو 47.77 جنيه، و47.87 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في كريدي أجريكول عند نحو 47.77 جنيه للشراء

وسجل سعر البيع نحو 47.87 جنيها.

وبالنسبة لسعر شراء الدولار في السوق السوداء فسجل نحو 47.40 جنيه، وسجل سعر البيع نحو 47.55 جنيه.