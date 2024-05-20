السيطرة على حريق هائل بمنفذ لبيع اللحوم في الدقهلية

اندلع حريق هائل داخل منفذ لبيع اللحوم بشارع عبدالسلام عارف بنطاق قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، نتيجة حدوث ماس كهربائي فى التوصيلات الداخلية لثلاجة حفظ اللحوم مما تسبب فى التهام محتويات المنفذ بالكامل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده لسوق الجملة المجاور للمنفذ وعدد من السيارات المتوقفة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من بعض الأهالي باندلاع النيران بمنفذ بيع اللحوم بشارع عبدالسلام عارف - دائرة القسم.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انبعاث دخان كثيف وألسنة اللهب من داخل منفذ المحروسة لبيع اللحوم والمقام بجوار سوق الجملة وارض شادر البطيخ.

وتبين من المعاينة المبدئية أن المنفذ مغلق وقت وقوع الحادث ونتيجة لحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الخاصة بثلاجة تبريد اللحوم تسبب في اشتعال النيران والتهامها محتويات المنفذ، فيما جرى السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده للسيارات المتوقفة امام المنفذ وسوق الجملة المجاور.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.