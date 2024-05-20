بعد وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته.. اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الإيراني

أعلنت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم الإثنين، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية أن السلطات الإيرانية سوف تجري اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الإيراني عقب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما.

منذ قليل، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

تعرضت طائرة الرئيس الإيراني لحادث جوي بالقرب من محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، واستمرت فرق الإنقاذ في محاولات مستمرة للعثور على طائرة الرئيس الإيراني منذ مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الإثنين، كما أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني، أنه لم يتم رصد أي دلالة على وجود أشخاص على قيد الحياة في موقع التحطم.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه لا توجد أي علامة حياة في حطام مروحية الرئيس الإيراني أبراهيم رئيسي حتى الآن.

وأوضح رئيس الهلال الأحمر الإيراني، أن فرق البحث قد تكون وصلت للإحداثيات التي أعلنتها المسيرة التركية وسنعلن عن الأخبار اللازمة فور حصولنا على المعلومات.