تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يكثف حملته الدعائية المناهضة للغرب

تحرك تنظيم القاعدة بسرعة لاستغلال المشاعر العدائية في العالم الإسلامي الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. وقد دعا فرعه في اليمن، تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية- والذى يتصدر الحملة باعتباره الأكثر عدوانية في تشجيع العنف- إلى شن هجمات من قبل المسلمين في الولايات المتحدة وأوروبا لدعمهم إسرائيل وشجع على استهدافها لليهود الذين يعيشون في الغرب.

منذ ٧ أكتوبر، قام تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أيضًا بنشر تعليمات بالفيديو خطوة بخطوة عبر الإنترنت لصنع القنابل ووضع عبوة ناسفة على الطائرات المدنية. ونظرًا لنيته المعلنة وتاريخه الحافل بالعمليات الناجحة فى الغرب، يشكل تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية تهديدًا كبيرًا من خلال العمليات الملهمة والموجهة. بعد إطلاق النار على مكتب مجلة شارلى إيبدو الفرنسية الساخرة والذى أدى إلى مقتل ١٢ شخصًا فى باريس، والهجوم الذى وقع عام ٢٠١٩ على قاعدة بنساكولا الجوية البحرية فى فلوريدا على يد طالب طيران فى القوات الجوية السعودية والذى أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، ركز تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية على التركيز فى الغالب على المتطرفين الإقليميين. والأنشطة ومشاريع الحكم المحلي.

جدير بالذكر أن الجدول الزمنى لمهاجم بنساكولا على تويتر تضمن منشورات وإعادة تغريدات تنتقد الدعم الأمريكي لسياسات إسرائيل تجاه فلسطين.

علاوة على ذلك، فإن تركيز تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مؤخرًا على تزويد المهاجمين المحتملين بتعليمات تفصيلية حول كيفية صنع القنابل ووضعها، فضلًا عن التوجيه التكتيكي وتوجيهات اختيار الأهداف، وخاصة ضد الطائرات المدنية الغربية والشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة، يمثل تحولًا.

حذرت رسالة للأمم المتحدة نُشرت في يناير ٢٠٢٤ من أن «تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أعاد تنشيط استراتيجيته الإعلامية ومحتواه بشكل كبير، مستفيدًا من الأحداث الدولية بما في ذلك حرق القرآن [الذى بدأ في ستوكهولم، السويد في ٢١ يناير ٢٠٢٣] وهجمات ٧ أكتوبر»، لتحريض الجهات الفاعلة المنفردة علي مستوى العالم مع وجود «نية القيام بعمليات في المنطقة وخارجها». وتعتمد المجموعة على تقاليدها التنظيمية وتاريخها لتمجيد أولئك الذين نفذوا هجمات ملهمة في الماضي، وترويجهم كأمثلة للبطولة يمكن تقليدها.

تم إصدار أول فيديو بعد ٧ أكتوبر لسلسلة «Inspire» المتجددة - التي تهدف خصيصًا إلى تحريض المؤيدين على ارتكاب أعمال عنف في الغرب - في أواخر ديسمبر ٢٠٢٣.

ويستفيد الفيديو من خبرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في مجال الأجهزة المتفجرة المرتجلة لتقديم صورة مفصلة وبرنامج تعليمي خطوة بخطوة حول صنع القنابل وتحديد الطائرات المدنية التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، ويونايتد، وكونتيننتال إيرلاينز، ودلتا، والخطوط الجوية البريطانية، وإيزى جيت، والخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الجوية الفرنسية كيه إل إم كأولوية.

ويوضح بالتفصيل كيفية التهرب من أمن المطار، والأماكن الأكثر فعالية لنشر المتفجرات، وكيفية إعداد ونشر ادعاءات المسئولية بشكل صحيح «من أجل تحقيق أكبر قدر من النجاح».

يصر الراوي على أن يتعلم المؤيدون كيفية صنع «القنابل المخفية» من الفيديو التعليمي ودراسة حالات الأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مثل عمر فاروق عبد المطلب، «مفجر الملابس الداخلية» الذى حاول إسقاط رحلة الخطوط الجوية الشمالية الغربية رقم ٢٥٣ في يوم عيد الميلاد عام ٢٠٠٩.

والمواطن السعودي عبد الله العسيري الذى نفذ في عام ٢٠٠٩ تفجيرًا انتحاريًا ضد رئيس مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن نايف. ويقدم الفيديو أيضًا نصائح تكتيكية حول استهداف الأفراد للهجوم، والتشجيع على اغتيال شخصيات تجارية وسياسية أمريكية بارزة- وخاصة أولئك الذين يدعمون إسرائيل.

أطلق تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على مقطع الفيديو الذى تبلغ مدته ٤٦ دقيقة اسم «الجهاد مفتوح المصدر»، والذى يتحدث عن براعته في استخدام الإنترنت للوصول إلى أتباعه وتوجيههم عمليًا. وهو يعرض مقاطع لأسامة بن لادن وأنور العولقي أثناء تكريم أفراد مثل مهاجمي ماراثون بوسطن، ومسلحي شارلي إيبدو، ومرتكبي هجمات ١١ سبتمبر، والعديد من الآخرين.

ويتم تأطير مثل هذا الإجراء باعتباره أفضل وسيلة للدفاع عن فلسطين وتحريرها من «الظلم» الإسرائيلي والغربي وتوجيه الضربات إلى «التحالف الصهيوني الصليبي» الذى تتهمه بشن «الحرب على الإسلام».

ولإظهار عدوانية مبادرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بعد ٧ أكتوبر وعزمه على مواصلة قتال الغرب، تم إصدار مقطع فيديو ثانٍ بعنوان «Inspire» في أوائل فبراير ٢٠٢٤، والذى تناول بالتفصيل الروايات المذكورة أعلاه.

وفى حين كان الأول يركز بشكل أكبر على التعليمات الفنية والتوجيه العملياتي، فإن الإنتاج الأحدث يوضح المبرر الديني والأيديولوجي والتاريخي والأخلاقي للحرب ضد «اليهود والمشركين والصليبيين والمرتدين».

ترتكز جميع تعريفات الإرهاب تقريبًا على استخدام القوة للإكراه على النتيجة، ويشير تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية إلى أفراد وحملات عبر التاريخ الإسلامي لتوضيح أمثلة على «الرجال الذين حملوا حياتهم على الأكف للدفاع عن هذا الدين» وقاموا بأعمال «الجهاد المنفرد» الذى «كان لعملياتهم من خلاله ضغط وتأثير كبير على الحكومات والأنظمة لتغيير سياساتهم الظالمة تجاه أمتنا الإسلامية».

يُظهر مقطع الفيديو الذى تم نشره في فبراير خطابًا ألقاه أبو حذيفة السوداني، أحد كبار منظّري تنظيم القاعدة، والذى شارك في عمليات خارجية سابقة بما في ذلك مؤامرة تم إحباطها في المملكة العربية السعودية في عام ٢٠٠١ وفي السودان في عام ٢٠٠٧. ويمتدح السوداني المسلحين الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات. ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، في إشارة إلى الجناة بأنهم «أبطال الجهاد الفردي».

ويصر على أن قتل اليهود والمسيحيين واجب ويقول إن الانتقام من «الإخوة المضطهدين في فلسطين» وغيرهم من السكان المسلمين يجب أن يتم من خلال العنف باستخدام السكاكين والبنادق والمركبات والمتفجرات. ويؤكد السوداني أن هذه التصرفات ضرورية كامتداد لفيضان الأقصى.

يزعم تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية أن «مدرسة الجهاد الفردي قد انتعشت فى أمريكا والدول الغربية» ويعود انبعاثها مرة أخرى إلى اغتيال الحاخام مئير كاهانا في مدينة نيويورك عام ١٩٩٠، وحتى تفجير مركز التجارة العالمى عام ١٩٩٣. بالإضافة إلى إطلاق النار فى فورت هود عام ٢٠٠٩، وتفجير مركز التجارة العالمى عام ١٩٩٣، وإطلاق النار فى فورت هود عام ٢٠٠٩، وتفجير ماراثون بوسطن عام ٢٠١٣، وغارة تشارلى إيبدو عام ٢٠١٥، وهجوم القاعدة الجوية فى بنساكولا عام ٢٠١٩. ويدعو الفيديو إلى شن مزيد من الهجمات على «رءوس الكفار» من مدنيين وعسكريين وسياسيين وإعلاميين. ويزعم أن "أحد أهم فنون الحرب" هو «قتال وإرهاب الحكومات التي تبدى العداء للإسلام».

تابع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في ٣ أبريل «دليل الإلهام» الذى يصنف المتعاقدين العسكريين الأمريكيين الخاصين الذين عملوا في اليمن، ويقدم تفاصيل عن مكان وجودهم ويحث مؤيديهم على اغتيالهم.

على الرغم من أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أصبح أقل قدرة مما كان عليه من قبل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حملة الطائرات بدون طيار الأمريكية التي لا هوادة فيها والتي شنت على مدى سنوات عديدة ضد قيادته، فإنه يشكل مرة أخرى تهديدا دوليا متزايدا.

ويستفيد الفرع من الحرب في غزة والمشاعر العدائية التي أثارتها في العالم الإسلامي لتركيز آلته الدعائية على حشد المؤيدين لضرب أهداف يهودية وغربية.

علاوة على ذلك، فإن إرسال نجل زعيم تنظيم القاعدة سيف العدل للعمل مع قيادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجناحها الدعائي يشير إلى أن الحملة التي تواجه الغرب والتي تم تنشيطها مرخصة من قبل قيادة المنظمة.

وأشارت الأمم المتحدة أيضًا إلى مؤشرات على نقل القدرات والتنسيق بين تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والحوثيين المتمركزين في اليمن، بما في ذلك على ما يبدو أنشطة التدريب على الطائرات بدون طيار. وبأخذ هذه العوامل مجتمعة، فإن خطر التحريض على العنف والهجمات التى يوجهها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يتصاعد مرة أخرى ولا ينبغى الاستخفاف به.