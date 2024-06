عقوبات أمريكية جديدة على إنتاج المسيرات والصواريخ الإيرانية

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) الجمعة 31 مايو عن استهداف أربعة كيانات مرتبطة بشركة Rayan Roshd Afzar (RRA) المدرجة في قائمة العقوبات، والتي قامت بشراء أجزاء حيوية لبرنامج المسيرات الإيراني (UAV).

بالإضافة إلى ذلك، يستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مسؤولًا تنفيذيًا إيرانيًا في منظمة صناعات الطيران الإيرانية (IAIO)، وهى شركة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة (MODAFL)، وتشرف على مصنعي المسيرات، والشركة الإيرانية لصناعة الطائرات (HESA) وشركة قدس لصناعات الطيران (QAI).

وقال وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن «إجراء اليوم يعزز التزامنا بتعطيل إنتاج إيران وانتشار المسيرات الفتاكة التي لا تزال روسيا تستخدمها ضد أوكرانيا ومن قبل وكلاء الإرهاب الإقليميين ضد قواتنا».

وأضاف «ستواصل الخزانة فرض تكاليف على أولئك الذين يسعون إلى شراء المكونات التي تحتاجها إيران لبرامج المسيرات الخاصة بها وتمكين شحن هذه الأسلحة إلى الجهات الفاعلة المزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء العالم».

المدرجون على قائمة العقوبات

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان له «إنه تم اتخاذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٣٣٨٢، الذى يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها».

كما يعتمد هذا الإجراء على قرارات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الصادرة في ٢ فبراير ٢٠٢٤، ٢٠ مارس ٢٠٢٤، ١٨ أبريل ٢٠٢٤، والإجراءات المتخذة في ٢٥ أبريل ٢٠٢٤، والتي استهدفت شبكات المشتريات في بلدان ثالثة والمديرين التنفيذيين الذين يدعمون ويشرفون على إنتاج المسيرات والصواريخ الإيرانية.

وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإدراج شركة RRA والشركات التابعة لها وفقًا للأمر التنفيذي ١٣٣٨٢ في ١٨ يوليو ٢٠١٧، وذلك فيما يتعلق بأنشطة الانتشار المرتبطة بالجيش الإيراني.

وبحسب بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، قامت شركة RRA بإنتاج مكونات تقنية لبرنامج المسيرات التابع لفيلق الحرس الثوري.

بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج منظمة صناعات الطيران الإيرانية (IAIO) وفقًا للأمر التنفيذي ١٣٣٨٢ فى ١٢ ديسمبر ٢٠١٣، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية (MODAFL).

كما أدرجت وزارة الخارجية IAIO بموجب الأمر التنفيذي ١٣٩٤٩ في ١٥ يناير ٢٠٢١، لمشاركتها في أنشطة تساهم ماديًا في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى إيران أو منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لاستخدامها في إيران أو لصالحها، بما في ذلك قطع الغيار.

وقامت وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع والعمليات العسكرية بموجب الأمر التنفيذي ١٣٣٨٢ في ٢٥ أكتوبر ٢٠٠٧، فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

وأفاد بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن رئيس مجلس إدارة شركة RRA، محسن بارساجام، هو أيضًا العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة Rayan Fan Kav Andish Co (RFKA) ومقرها إيران. ومن خلال هذا الدور، يشرف بارساجام على جميع المعاملات التجارية التي تشارك فيها شركة RFKA.

أما ممثل شركة RRA، فرشاد حكيم زاده، فهو المدير الإداري لشركة كيش ميكاترونيكس ومقرها إيران.

وقدمت شركة كيش ميكاترونيكس خدمات تتعلق بالمكونات الإلكترونية ذات الاستخدام المزدوج لشركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية (IEI) المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية.

كما قامت شركة كيش ميكاترونيكس باستيراد معدات إلكترونية وكهروضوئية مزدوجة الاستخدام إلى إيران لصالح الصناعات الدفاعية الإيرانية.

ووفقا للبيان تم إدراج محسن بارساجام وفرشاد حكيم زاده وفقًا للأمر التنفيذي ١٣٣٨٢ فى ١٨ يوليو ٢٠١٧، بسبب عملهما أو زعمهما العمل لصالح منظمة RRA أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتعد شركة Fanavarihaye Hava Pishran Sazeh Sepehr Co LLC (HPSS) وشركة Mersad Mohajer Co LLC، ومقرهما إيران، شركتين تابعتين لشركة RFKA، حيث تمتلك RFKA غالبية أسهمهما. وحاولت شركة HPSS التهرب من العقوبات وشراء المكونات الكهروضوئية لصالح إيران.

وتم تصنيف شركة RFKA وفقًا للأمر التنفيذي ١٣٣٨٢ لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة محسن بارساجام، أو تعمل أو تزعم أنها تعمل لصالحه أو بالنيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تم تصنيف شركة كيش ميكاترونكس وفقًا للأمر التنفيذي ١٣٣٨٢ لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة فرشاد حكيم زاده، أو تعمل أو تزعم أنها تعمل لصالحه أو بالنيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتم تصنيف شركة HPSS وشركة Mersad Mohajer Co LLC وفقًا للأمر التنفيذي ١٣٣٨٢ لكونهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة RFKA، أو تعملان أو تزمعان العمل لصالحها أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن رئيس منظمة صناعات الطيران الإيرانية (IAIO)، أفشين خاجه فرد، المقيم في إيران، يشرف على جهود IAIO لإنتاج المسيرات والصواريخ. وقد أشاد خاجه فرد بالابتكار الإيرانى فى مجال برنامج المسيرات واعتمادها المنخفض على الموردين الأجانب.

وتعد IAIO، التى سبق أن فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، الشركة الأم لشركتي الإيرانية لصناعة الطائرات (HESA) وشركة قدس لصناعات الطيران (QAI)، وهما المصنعان اللذان حددهما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لإنتاج المسيرات الإيرانية «مهاجر وأبابيل وشاهد».

وتم إدراج خاجه فرد وفقًا للأمر التنفيذي ١٣٣٨٢ بسبب عمله أو ادعائه بالعمل لصالح IAIO أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

تداعيات العقوبات

نتيجة للإجراء المتخذ من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات والموجودة في الولايات المتحدة أو فى حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردى أو إجمالي، بنسبة ٥٠٪ أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوى على أى ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.