بعد وفاة البابا فرنسيس.. الفاتيكان ينشر “الروغيتو” – وثيقة الوداع الأخيرة

روما، 21 أبريل 2025 – بعد إغلاق تابوت قداسة البابا فرنسيس، سمح الكرسي الرسولي بنشر وثيقة “الروغيتو”، وهي نص يراجع حياة الحبر الأعظم ويقيّم خدمته البابوية. تُوضع هذه الوثيقة، الموقعة من الكاميرلينغو، داخل التابوت مع ميداليات وعملات من فترة حبريته قبل أن يُختم التابوت وتبدأ مراسم الجنازة.

تعبيرًا عن الحب والامتنان للبابا الراحل:كان بيننا حاجًّا للرجاء، مرشدًا ورفيق درب نحو الغاية العظمى التي نحن مدعوون إليها، السماء. في اليوم الحادي والعشرين من السنة المقدسة 2025، في الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحًا، بينما كانت أنوار الفصح تضيء اليوم الثاني من أسبوع الفصح، في “إثنين الفصح”، انتقل الراعي المحبوب للكنيسة، فرانسيس، من هذا العالم إلى الآب. فمجّد المجتمع المسيحي بأسره، لا سيما الفقراء، الله على عطية الخدمة التي قدمها بشجاعة وأمانة للإنجيل ولعروس المسيح السرية.

كان فرانسيس هو البابا رقم 266. وستبقى ذكراه في قلب الكنيسة والإنسانية جمعاء.

وُلد خورخي ماريو برغوليو، الذي انتُخب بابا في 13 مارس 2013، في بوينس آيرس في 17 ديسمبر 1936، لأسرة من المهاجرين القادمين من بيدمونت: كان والده ماريو محاسبًا يعمل في السكك الحديدية، أما والدته، ريجينا سيفوري، فكانت تهتم بالمنزل وتعليم أبنائها الخمسة. حصل على شهادة فني كيميائي، ثم اختار طريق الكهنوت، حيث دخل أولًا المعهد الإكليريكي الأبرشي، وفي 11 مارس 1958 انضم إلى فترة الابتداء في الرهبنة اليسوعية. درس العلوم الإنسانية في تشيلي، ثم عاد إلى الأرجنتين عام 1963 ونال شهادة البكالوريوس في الفلسفة من كلية سان خوسيه في سان ميغيل. عمل أستاذًا للأدب وعلم النفس في مدارس الحبل الطاهر في سانتا في وسلفادور في بوينس آيرس. رُسم كاهنًا في 13 ديسمبر 1969 على يد رئيس الأساقفة رامون خوسيه كاستيانو، وفي 22 أبريل 1973 نذر النذور الدائمة في الرهبنة اليسوعية. وبعد أن عمل كمعلم للمبتدئين في فيلا بارياري في سان ميغيل، وأستاذًا في كلية اللاهوت، ومستشارًا إقليميًا وعميدًا للكلية، عُين في 31 يوليو 1973 رئيسًا إقليميًا للرهبنة اليسوعية في الأرجنتين. بعد عام 1986 قضى بضع سنوات في ألمانيا لإتمام أطروحته للدكتوراه، ثم عاد إلى الأرجنتين حيث أصبح أقرب مساعد للكاردينال أنطونيو كواراتشينو.

تعيين البابا اسقفا

وفي 20 مايو 1992 عيّنه يوحنا بولس الثاني أسقفًا فخريًا لأوكا ومساعدًا لرئيس أساقفة بوينس آيرس. اختار شعار “نظر إليه برحمة واختاره” وأدرج رمز IHS اليسوعي. في 3 يونيو 1997 عُيّن نائبًا لرئيس أساقفة بوينس آيرس، وبعد وفاة الكاردينال كواراتشينو في 28 فبراير 1998 أصبح رئيس أساقفة بوينس آيرس وبطريرك الأرجنتين وعاديًا للمؤمنين من الطقوس الشرقية المقيمين في البلاد، والمستشار الأعلى للجامعة الكاثوليكية. أنشأه يوحنا بولس الثاني كاردينالًا في قنصلية 21 فبراير 2001 بلقب سان روبيرتو بيلارمينو. وفي أكتوبر من نفس العام كان المقرر العام المساعد للجمعية العامة العاشرة العادية لسينودس الأساقفة.



البابا فرنسيس الراعي البسيط

كان راعيًا بسيطًا ومحبوبًا في أبرشيته، يجوب الأماكن مستخدمًا المترو والحافلات. عاش في شقة وكان يطهو طعامه بنفسه، لأنه شعر بأنه واحد من الشعب.



كيف تم انتخابه بابا

اجتمع الكرادلة بعد استقالة بندكتوس السادس عشر وانتخبوه بابا في 13 مارس 2013 واختار اسم فرانسيس، اقتداءً بالقديس فرنسيس الأسيزي لأنه أراد أن يضع فقراء العالم في المقام الأول. ومن شرفة البركة قال: “أيها الإخوة والأخوات، مساء الخير! والآن نبدأ هذه المسيرة: الأسقف والشعب. هذه مسيرة كنيسة روما، التي تترأس الكنائس في المحبة. إنها مسيرة أخوة، محبة، وثقة فيما بيننا.” ثم انحنى وقال: “أطلب منكم أن تصلّوا إلى الرب ليباركني: إنها صلاة الشعب يطلبون البركة لأسقفهم.” وفي 19 مارس، عيد القديس يوسف، بدأ رسميًا خدمته البطرسية.



دور المهمءين في حياه اليابا

ظل دومًا قريبًا من المهمشين والمنسيين، ومنذ انتخابه اختار السكن في “بيت القديسة مرتا” لأنه لم يستطع الاستغناء عن التواصل مع الناس. ومنذ خميس الفصح الأول له، أراد أن يحتفل بعشاء الرب خارج الفاتيكان، متوجهًا إلى السجون ومراكز رعاية ذوي الإعاقات والمدمنين. أوصى الكهنة بأن يكونوا دائمًا مستعدين لمنح سر الرحمة، وأن يتحلوا بالشجاعة لترك المذابح والبحث عن الخروف الضال، وأن يظل باب الكنيسة مفتوحًا لكل من يرغب في رؤية وجه الله الآب.

مارس خدمته البطرسية بتفانٍ لا يكل، ساعيًا إلى الحوار مع المسلمين وممثلي الأديان الأخرى، داعيًا أحيانًا إلى لقاءات للصلاة، ووقع بيانات مشتركة من أجل الانسجام بين الأديان، منها “وثيقة الأخوة الإنسانية” التي وقعها في 4 فبراير 2019 في أبو ظبي مع الإمام الأكبر أحمد الطيب. وكان محبًا للصغار والكبار فأسس “أيام الفقراء”، و”أيام الأجداد والأحفاد”، وأعلن “أحد كلمة الله”.

المرادله في حياه البابا

وسع كلية الكرادلة أكثر من أي من أسلافه، حيث عقد عشرة مجامع كنسية عيّن فيها 163 كاردينالًا، منهم 133 ناخبًا و30 غير ناخبين، من 73 دولة، منها 23 دولة لم يكن لها كاردينال من قبل. دعا إلى خمس جمعيات لسينودس الأساقفة: ثلاث عادية عن الأسرة، الشباب، والسينودسية، واحدة استثنائية عن الأسرة، وواحدة خاصة لمنطقة باناما.

رفع صوته مرارًا للدفاع عن الأبرياء. وأثناء تفشي جائحة كوفيد-19، أراد في مساء 27 مارس 2020 أن يصلي وحده في ساحة القديس بطرس، التي كانت أعمدتها تحتضن روما والعالم رمزيًا، من أجل البشرية الخائفة والمعذبة من مرض مجهول. السنوات الأخيرة من حبريته شهدت دعوات متكررة للسلام، ضد الحرب العالمية الثالثة التي تُشن بشكل مجزأ في عدة دول، خاصة في أوكرانيا، وكذلك في فلسطين، إسرائيل، لبنان، وميانمار.

مرض البابا وأزماته

في 4 يوليو 2021 أُدخل المستشفى لإجراء عملية في مستشفى “أغوستينو جيميلي”، ثم عاد في 14 فبراير 2025 لنفس المستشفى حيث بقي 38 يومًا بسبب التهاب رئوي مزدوج. وبعد عودته إلى الفاتيكان، قضى أسابيعه الأخيرة في بيت القديسة مرتا، مكرسًا نفسه حتى النهاية لخدمته البطرسية، رغم عدم تعافيه التام. وفي يوم الفصح، 20 أبريل 2025، ظهر للمرة الأخيرة في شرفة كاتدرائية القديس بطرس ليمنح البركة “Urbi et Orbi” للعالم والمدينة.



تعاليم البابا

كانت تعاليم البابا فرانسيس غنية جدًا. شهِدت على أسلوب متواضع وبسيط، مؤسس على الانفتاح الرسولي والشجاعة والرحمة، حذرًا من الانغلاق والترف الروحي في الكنيسة. وقد عرض برنامجه الرسولي في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل (24 نوفمبر 2013). من أهم وثائقه 4 رسائل بابوية: نور الإيمان (29 يونيو 2013) حول الإيمان بالله، كن مسبحًا (24 مايو 2015) عن البيئة والأزمة المناخية، جميعنا إخوة (3 أكتوبر 2020) عن الأخوّة البشرية والصداقة الاجتماعية، وأحبّنا (24 أكتوبر 2024) عن تكريس القلب الأقدس ليسوع.