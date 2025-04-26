ريال مدريد ينفي شائعات الانسحاب من مواجهة برشلونة ويؤكد جاهزيته لنهائي كأس الملك

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء الجمعة، مشاركته بشكل رسمي في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد غريمه التقليدي برشلونة، والذي سيُقام اليوم السبت 26 أبريل على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

ريال مدريد ينفي شائعات الانسحاب ويؤكد استعداده التام لخوض النهائي أمام برشلونة

وفي بيان رسمي نفى نادي ريال مدريد الإسباني صحة الشائعات عن نيته في الانسحاب من مباراة النهائي أمام برشلونة، مؤكدًا أن هذا الخيار "لم يكن مطروحًا على الإطلاق".

ريال مدريد يصف شائعات الانسحاب بـ"غير اللائقة"

وجاء في نص البيان: "ردًا على الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، نؤكد أن ريال مدريد لم يفكر في أي لحظة بالانسحاب من النهائي." وأوضح النادي أن التصريحات "غير اللائقة" التي نُسبت إلى بعض الحكام المعينين للمباراة، لن تؤثر بأي شكل على سير اللقاء.

وأضاف البيان أن المباراة تمثل حدثًا رياضيًا يحظى باهتمام عالمي واسع، مشددًا على احترام النادي الكبير لجماهيره سواء المتواجدة بالفعل في إشبيلية أو التي تستعد للحضور.