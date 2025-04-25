أول رد فعل من كولر حول رحيله عن الأهلي

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعليق علي سؤال حول رحيله عن تدريب الأهلي عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وودع الأهلي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما، اليوم الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال باستاد القاهرة.

وودع حامل اللقب على أرضه ووسط جماهيره بعد التعادل في مباراة الذهاب سلبيا، ليضع التعادل الإيجابي في القاهرة الفريق الجنوب إفريقي في النهائي.

تصريحات كولر

وتهرب مارسيل كولر من سؤال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء رافضا الاجابه واكتفي بابتسامة بسيطة وغادر مقر المؤتمر الصحفي.

وقال كولر في تصريحاته إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن الأهلي لم يخسر في المباراتين، وودع البطولة بهدف اعتباري.

وأضاف كولر أن نتيجة لقاء الذهاب كانت خادعة، وهدف صن داونز جاء في توقيت قاتل، وشعرنا بصدمة كبيرة ولم نستطع التعويض.



جماهير الأهلي تقذف كولر بالزجاجات

هاجمت جماهير التادي الأهلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا.

وعقب نهاية مباراة الأهلي وصن داونز بالتعادل بهدف القت جماهير الأهلي زجاجات المياه وهتفت ضد مارسيل كولر أثناء خروجه من أرض الملعب.

الأهلي يودع دوري أبطال أفريقيا

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري ابطال أفريقيا بعد التعادل بهدف مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تأهل صن داونز بقاعدة الهدف خارج الأرض بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي