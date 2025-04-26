15 مايو أولى جلسات نجل الفنان محمد رمضان أمام محكمة الطفل.. ما القصة؟

شهدت قضية نجل الفنان محمد رمضان، تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما قررت النيابة العامة بأكتوبر إحالة نجل الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل، وحددت جلسة 15 مايو المقبل لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادي نيو جيزة بأكتوبر.

مشاجرة نجل محمد رمضان على زميله

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به سيدة تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء بالضرب على ابنها "عمر"، تلميذ الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة الدولية بالشيخ زايد، أثناء تواجدهما في النادي.

مشادة كلامية داخل النادي

في شهادتها حول تفاصيل الواقعة، أوضحت والدة الطفل أنها بدأت بمشادة كلامية بين ابنها ونجل الفنان محمد رمضان أثناء لعبهم في النادي.

وأشارت إلى أن الخلاف تصاعد ليتحول إلى اعتداء جسدي، الأمر الذي دفعها لتقديم بلاغ رسمي ضد الفنان وابنه، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي بلاغها، ذكرت الأم أن الأطفال كانوا يلعبون ويتزحلقون في حديقة النادي.

ووفقًا لروايتها، كان ابنها يصعد الزحليقة في الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى اصطدامه بنجل محمد رمضان. وأضافت أن نجل الفنان بادر بدفع ابنها، قبل أن يتدخل أحد أصدقاء ابنها في محاولة لتهدئة الموقف.

وتابعت الأم قائلة؛ إن نجل محمد رمضان قام بضرب ابنها على كتفه ثم انصرف، لكنه عاد مرة أخرى وأجرى مكالمة فيديو مع والده، وقام بتصوير ابنها مع الأطفال الآخرين.

وأضافت، إن نجل الفنان قام بعد ذلك باحتجاز ابنها داخل دورة المياه ومنعه من الخروج.

والد الطفل المُعتدى عليه: لا توجد نية للتصالح

من جانبه، أوضح محمد سالم، والد الطفل المجني عليه، في تصريحات تلفزيونية سابقة، تفاصيل الواقعة مشيرًا إلى أن مشادة كلامية بسيطة وقعت بين ابنه ونجل الفنان تطورت إلى مشاجرة.

وأضاف أن نجل رمضان قام لاحقًا بحجز ابنه داخل حمام النادي قبل أن يعتدي عليه بالضرب أمام والده الفنان الذي كان قد وصل إلى المكان بعدما تواصل معه عبر مكالمة فيديو كول.

وكان والد الطفل قد نفى في تصريحات سابقة أي محاولات للتصالح مع الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أن القضية لا تزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالجيزة كانت قد تلقت بلاغًا بالواقعة من والدة الطفل، وتعمل مديرة إحدى شركات الدعاية والإعلان، والتي اتهمت فيه نجل الفنان بالاعتداء على ابنها وإحداث إصابات به أثناء تواجدهما في النادي.