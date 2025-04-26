اليوم| نهائي الأحلام في كأس ملك إسبانيا.. برشلونة وريال مدريد وجهًا لوجه في كلاسيكو ناري

لا صوت يعلو فوق صوت معركة الكلاسيكو المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية، الذي يحتضن نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2024-2025.

إذ أن هذه المواجهة ليست مجرد مباراة على لقب، بل هي فصل جديد فى تاريخ كلاسيكو الأرض المليء بالإثارة والتنافسية، حيث يسعى كل فريق لحصد اللقب وإثبات تفوقه على المنافس الأزلي.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة صافرة انطلاق الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، التي تنطلق فى الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025.

حكم الكلاسيكو

ويدير الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجويتكسيا، فى النهائى الأول له ببطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك منذ صعوده إلى الدرجة الأولى موسم 2015، وحصوله على الشارة الدولية عام 2018.

ريكاردو دي بورجوس حكم كلاسيكو نهائي كأس ملك إسبانيا

ويدخل الفريق الكتالوني هذا النهائى بروح معنوية عالية، مدفوعًا بالنتائج الإيجابية التى يحققها مؤخرًا تحت قيادة المدرب الألمانى هانز فليك، حيث يطمح البلوجرانا إلى إضافة لقب جديد لخزائنه بمعانقة اللقب رقم 32 فى تاريخه من البطولة.

كما يتطلع لتأكيد تفوقه على منافسه بعد مباراتى الكلاسيكو الأخيرتين، إحداهما فى مباراة الدور الأول بالدورى الإسباني، والتى شهدت اكتساحه لغريمه برباعية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، وثانيتهما فى نهائى كأس السوبر الإسباني، والتى انتهت بفوز البرسا بنتيجة 5-2 فى المملكة العربية السعودية.

البلوجرانا يتطلع لتأكيد تفوقه على غريمه بحماس شباب «فليك»

ويعتمد برشلونة على رؤية مدربه فليك، الذى قدم موسمًا استثنائيًا بمزيج من اللاعبين الشباب الطموح والخبرة المخضرمة، بقيادة الهداف البولندى روبرت ليفاندوفسكى والبرازيلى المتألق رافينيا، الثنائى الذى يمثل قوة ضاربة فى الخط الأمامي.

ومن المتوقع أن يعتمد برشلونة تكتيكيًا على أسلوبه المميز القائم على الاستحواذ والضغط العالي، مع التركيز على الاختراقات من الأطراف واللعب الجماعي المنظم.

برشلونة ضد ريال مدريد

«الملكي» يأمل في إنقاذ موسمه في أفضل وداع لـ«أنشيلوتي»

وعلى الجانب الآخر، يصل ريال مدريد إلى هذا النهائي وهو يحاول إنقاذ موسمه، الذى يكاد أن يكون خاويًا دون أى لقب، بعد توديعه لبطولة دورى أبطال أوروبا بالخسارة ذهابًا وإيابًا من أرسنال الإنجليزي فى ربع النهائي.

ويأتى ذلك في الوقت الذى تطالب فيه جماهير الملكي بإقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذى بات قريبًا للغاية من الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو مع نهاية هذا الموسم، الذى شهد إخفاقات عديدة للمدير الفنى المخضرم، بجانب الابتعاد نسبيًا عن المنافسة على لقب الدورى الإسبانى مع الغريم برشلونة.

ويمتلك الميرينجي ترسانة من النجوم العالميين فى جميع الخطوط، خاصة فى الخط الهجومي، المدجج بالعناصر المميزة وعلى رأسهم الفرنسى كيليان مبابي، الذى يعتبر مفتاح لعب الفريق وقادر على حسم المباريات فى اللحظات الحاسمة، بالإضافة إلى الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس بجانب الإنجليزي جود بيلينجهام.

فليك - أنشيلوتي

ولم يتبق للريال سوى هذه البطولة على أرض الواقع، بعد خسارته للسوبر الإسباني لحساب غريمه، وخروجه من البطولة المفضلة له دوري أبطال أوروبا، واقتراب برشلونة من حسم لقب الليجا مع تبقي 5 جولات، ليصبح اللوس بلانكوس فى مأزق أمام جماهيره الغفيرة، إذا لم يتوج باللقب الحادي والعشرين من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تاريخ مواجهات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

ويحمل تاريخ مواجهات الكلاسيكو فى كأس الملك ذكريات لا تنسى، حيث شهدت العديد من المباريات الإثارة والأهداف الجميلة والندية العالية، آخرها مواجهة الموسم الماضى حينما انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2 فى الوقت القاتل بأقدام بيلينجهام، ولكن هذه المرة، يتطلع الجميع إلى فصل جديد فى هذه السلسلة الملحمية، حيث لا يمكن التكهن بالنتيجة حتى صافرة النهاية.

برشلونة وريال مدريد

ريال مدريد وبرشلونة التقيا في 259 مباراة سابقة، شهدت تفوق نسبى للفريق المدريدى بـ106 انتصارات، مقابل 102 فوز للفريق الكتالوني، بينما حسم التعادل نتيجة 51 لقاء، فى مواجهات هدافها التاريخى البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسي بـ26 هدفًا، ثم صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو بـ18 هدفًا متساويًا مع أسطورة الميرينجي ألفريدو دى ستيفانو.