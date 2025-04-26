الموسيقار أمير عبد المجيد: نبيل شعيل صوته أقرب للنساء.. وأصالة مثل الحصان الجامح

قال الموسيقار أمير عبد المجيد، إنه لحن لعبد الله الرويشد وماجد المهندس ونبيل شعيل وأصالة وسميرة سعيد ولطيفة وإيهاب توفيق وغيرهم.

صوت أقرب للنساء

وأضاف «عبد المجيد» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة "الحياة"، أن نبيل شعيل من النجوم أصحاب نبرة الصوت المرتفعة الأقرب للنساء، وهذه نقطة نجاحه وتميزه، وعبد الله الرويشد صوته رنان.

وأوضح «عبد المجيد»، أن ماجد المهندس حنون جدًا مثل صوته، أما سميرة سعيد فشقية ولا يظهر عليها السن، بينما لطيفة فإنها لطيفة مثل اسمها وتحب نفسها جدًا، وإيهاب توفيق طيب وأغانيه طيبة مثله.

وأشار إلى أن غادة رجب صوتها عظيم لم يأخذ حقه وضحكتها جميلة، وريهام عبد الحكيم صوتها وطموحها أكبر بكثير مما حققته من الشهرة ومن حجمها الإعلامي، فقيمتها الفنية كبيرة جدًا.

وأضاف: أصالة فصوتها أصيل مثل حصان عربي بلا لجام غير مروض، وحين يتم ترويضه تظهر أصالته وشموخه.

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يُذاع على شاشة "الحياة" كل يوم جمعة في الثامنة مساءً، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.