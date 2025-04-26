مدرب نيس يثير القلق بشأن إصابة محمد عبد المنعم أمام باريس سان جيرمان

أثار فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، القلق بشأن إصابة مدافعه المصري محمد عبد المنعم، التي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان، مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

إصابة محمد عبدالمنعم

قال فرانك هايس في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء: "سننتظر نتائج الفحوص الطبية، لكن الأمر لا يبدو مطمئنًا بالنسبة لركبته".

وشارك عبد المنعم في التشكيلة الأساسية لنيس، لكنه اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 67 بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة، ظهرت آثارها عليه بوضوح، حيث غادر الملعب باكيًا على نقالة طبية، في مشهد أثار تعاطف الجماهير وزملائه.