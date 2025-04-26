الجيش الهندي يعلن عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، بأن الجيش الهندي أعلن عن وقوع تبادل جديد لإطلاق النار مع القوات الباكستانية على خط السيطرة في إقليم كشمير.

اشتباكات على الحدود بين الهند وباكستان

اندلعت اشتباكات صباح أمس الجمعة 25 أبريل 2025، بين القوات الباكستانية والهندية في موقعين حدوديين، وذلك بعد يومين من تصاعد التوتر بين البلدين، حيث قاما بتعليق التأشيرات وإغلاق الحدود والمجال الجوي، وطرد دبلوماسيين، وتوقيف التبادل التجاري.

ودارت اشتباكات مسلحة يوم الخميس 24 أبريل الجاري، بين قوات الجيشين الهندي والباكستاني في منطقة باسانتجار، أسفرت عن مقتل جندي هندي دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين، وفقًا لما أفاد به الجيش الهندي.

الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان إلى "ضبط النفس"

دعت الأمم المتحدة الهند وباكستان إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" بعد يومين من تصاعد التوتر بين البلدين، شمل تعليق التأشيرات وطرد دبلوماسيين وإغلاق الحدود، منذ هجوم الثلاثاء على سياح في كشمير، حيث تبادلت القوتان النوويتان إطلاق النار لفترة وجيزة في وقت مبكر من صباح الجمعة.