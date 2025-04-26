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السبت 26 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه جنوب البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا تم إطلاقه من اليمن باتجاه مناطق في جنوب إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن دوي انفجارات سُمع في مدينة حيفا، بينما أوضح الجيش أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى هدفه.

وأفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بوقوع إصابات في صفوف المدنيين الذين هرعوا إلى الملاجئ بعد الإنذار بهجوم صاروخي.

إعلام عبري اعتراض صاروخ اليمن الحوثيون جنوب إسرائيل