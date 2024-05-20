وكالة "مهر" للأنباء تعلن وفاة جميع ركاب طائرة الرئيس الإيراني

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، اليوم الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

ومنذ قليل أعلنت وكالة أنباء "رويترز"، نقلًا عن مسؤول إيراني، وفاة الرئيس الإيراني أبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ومرافقين آخرين في حادث سقوط المروحية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، أن الصور الأولية تظهر أن طائرة الرئيس الإيراني تحطمت على قمة جبل.

ومنذ قليل، قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني، أنه لم يتم رصد أي دلالة على وجود أشخاص على قيد الحياة في موقع التحطم.

كما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه لا توجد أي علامة حياة في حطام مروحية الرئيس الإيراني أبراهيم رئيسي حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني، أن فرق البحث قد تكون وصلت للإحداثيات التي أعلنتها المسيرة التركية وسنعلن عن الأخبار اللازمة فور حصولنا على المعلومات.