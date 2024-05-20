عامل يتخلص من نجل عمه طعنا فى الدقهلية لخلافات على الميراث

تخلص عاطل بقرية القليوبية مركز دكرنس محافظة الدقهلية من نجل عمه عامل كاوتش طعنا بسكين بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة حال عودته من عمله وذلك لخلافات بينهما بسبب الميراث على ملكية منزل يقطنه المتوفي برفقة والدته بعد وفاة والده، وجرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفى دكرنس العام للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس بوصول"إبراهيم الدسوقي عبدالكريم"، 18 عامًا طالب ويعمل عامل كاوتش، ومقيم قرية القليوبية دائرة المركز "جثة هامدة" - إدعاء تعدي من آخرين.

على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس الى المستشفى وبسؤال مرافقيه اتهموا نجل عم المتوفي ويدعى "فارس.م.ع"، 17 عامًا ومقيم ذات القرية بالتعدي على المتوفي بالضرب بعد مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة واستلاله سكينًا وطعنه به طعنة نافذة أودت بحياته لخلافات بينهم بسبب الجيرة والميراث بعد وفاة والد المجني عليه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم إسلام صقر، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لمناظرة الجثمان وأمرت لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.