التلفزيون الرسمي الإيراني يؤكد وفاة "رئيسي" ووزير الخارجية في حادث تحطم طائرة

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "الحدث" الإخبارية .

ولد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سنة 1960 في حي نوجان في مدينة مشهد المقدسة، وترشح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية الإيرانية في السادس من أبريل لعام 2017 وخسر في السباق الانتخابي أمام حسن روحاني الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية.

ترشح "رئيسي" مرة ثانية للانتخابات الإيرانية لعام 2021، وأعلن فوزه في 19 يونيو 2021

و تولى رئيسي رئاسة البلاد في 4 أغسطس 2021 وهو الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية.