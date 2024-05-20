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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

نائب الرئيس الإيراني يعلن مقتل "رئيسي" في حادث تحطم الطائرة

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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أعلن المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، اليوم الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم الطائرة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية.

ومنذ قليل، قالت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبقية ركاب المروحية توفوا في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

كما أعلنت وكالة أنباء "رويترز"، نقلًا عن مسؤول إيراني، وفاة الرئيس الإيراني أبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ومرافقين آخرين في حادث سقوط المروحية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، أن الصور الأولية تظهر أن طائرة الرئيس الإيراني تحطمت على قمة جبل.

ومنذ قليل، قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني، أنه لم يتم رصد أي دلالة على وجود أشخاص على قيد الحياة في موقع التحطم.

كما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه لا توجد أي علامة حياة في حطام مروحية الرئيس الإيراني أبراهيم رئيسي حتى الآن.

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