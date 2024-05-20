اليوم.. أولى جلسات استئناف المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

تبدأ اليوم الإثنين بمحكمة مستأنف أكتوبر أولى جلسات استئناف المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته على حكم حبسه ٣ سنوات، في القضية التي حملت رقم 13296 سنة 2023.

استئناف المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور



وكانت محكمة جنح أكتوبر قضت في وقت سابق بمعاقبة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بمدينة 6 أكتوبر، بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه و40 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا والمصاريف وألزمته أتعاب المحاماة.

وخلال التحقيقات أوضحت "فاطمة عبد الغفور محمد عبد الجواد" زوجة الفنان الراحل، أنه حال استقلالهما المركبة فوجئت بإحدى المركبات تصطدم بالمركبة خاصتهما من الخلف ففقدت الوعي بسبب الحادث وتتهم المتسبب في الحادث.

وجاءت أقوال المتهم "مهند شبانة"، 33 عاما، يعمل فنانا تشكيليا، خلال التحقيقات، بأنه حال سيره بالمركبة في طريق حازم حسن اتجاه الواحات فوجئ بمركبة تتجه نحوه من الجهه اليسري، فقام بمفادتها وفوجي بالمركبة خاصة الفنان الراحل أمامه فاصطدم بها.