الشهادة الإعدادية 2024| اليوم.. طلاب الدقهلية يؤدون الامتحان بمادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين الامتحان في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في اطار امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر لهم تأدية الامتحان للفصل الدراسي الثاني للعام 2024 110 الف طالب وطالبة تقريبًا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 617 لجنة علي مستوي المحافظة.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية منذ أول أمس السبت في محافظة الدقهلية بمادة اللغة العربية وسط سعادة من الطلاب لسهولة الامتحان وعدم وجود ثمة شكاوى او صعوبة في الأسئلة فيما أدوا أمس الامتحان في مادة الجبر والتربية الدينية وسط تباين آراء الطلاب حول امتحان الجبر.

إجراءات صارمة لمنع الغش فى امتحانات الشهادة الإعدادية فى الدقهلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة اللازمة لمنع الغش بكافة سبله ومنع دخول الهواتف المحمولة مع الطلاب والملاحظين والتأكد من عدم حيازة الطلاب للهواتف قبل دخولهم وأثناء تواجدهم باللجان.

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، انه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية للتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقي وتذليل المشكلات التي من شأنها تعرقل سير الامتحانات.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم الى انه جرى عقد بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان والأوراق الامتحانية ومع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة امتحانية.

وأشار شعبان، الى عدم رصد أي حالات تسريب الامتحانات بالدقهلية منذ انطلاقها وهناك متابعة دقيقة للجان لمنع حالات الغش من قبل غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم والمراقبين العموم ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي حالات غش من قبل مديرية التربية والتعليم.