أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الخميس 9 مايو2024

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، باية تعاملات اليوم الخميس 9 مايو 2024، وفقا لآخر تحديثات شاشات العرض بالبنك المركزى المصري، وذلك بالتزامن مع أعلان البنك المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 40.361 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير، بزيادة قدرها 5.05 مليار دولار.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم، عند نحو 51.04 جنيه للشراء، و51.21 جنيه للبيع،



وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 59.34 جنيه للشراء، و59.53 جنيه للبيع.

واستقر سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري عند نحو 52.24 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.55 جنيه للشراء، و30.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 31.19 جنيه للشراء، و31.29 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.57 جنيه للشراء، و6.59 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الخميس.

جاء سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه، في البنك المركزي المصري نحو 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.



سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.92 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع.



وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 125.91 جنيه للشراء، و126.31 جنيه للبيع.



وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 123.33 جنيه للشراء، و123.73 جنيه للبيع.



وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.01 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري بداية اليوم، في البنك المركزي المصري نحو 66.87 جنيه للشراء، و67.62 جنيه للبيع.