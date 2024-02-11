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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

العثور على جثة شخص من الهوام ملقى بجانب طريق بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية بـالدقهلية من جهدها لكشف غموض العثور على جثة شخص فى العقد الخامس من عمره ملقى بجانب طريق "المحلة - شربين" بنطاق مركز طلخا ويرتدي ملابسه الداخلية من الأسفل وبه أثار جرح رضي بفروة الرأس.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا يفيد بالعثور على جثة لأحد الأشخاص على جانب طريق "المحلة- شربين" بدائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثة لذكر من الهوام فى العقد الخامس من العمر يرتدى جلباب وملابسه الداخلية من الأسفل فقط وبه اصابة عبارة عن جرح رضي بفروة الرأس وعثر بجيب جلبابه على مبلغ 2 جنيه عملة معدنية، لم يتعرف عليه احد من الأهالي وأفراد المباحث.

جرى نقل المتوفي الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي واخطر قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثمان ورفع بصماته واتخاذ إجراءات النشر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة

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