جنايات المنصورة تحيل محاميًا للنيابة قدم شهادة وفاة مزورة لتبرئة متهم

أحالت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات المنصورة محافظة الدقهلية، محام حر إلى النيابة العامة لإعمال شئونها؛ وذلك بعد أن وجهت له المحكمة تهمة التزوير لقيامه بتقديم شهادة وفاة لمتهم هارب خلال نظر جلسة محاكمته فى قضية اتجار بمواد مخدرة على انه متوفي ليتبين ان الشهادة المقدمة لوالد المتهم وليس المتهم الوارد اسمه بأمر الإحالة.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى هاشم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار محمد يسري، والمستشار هيثم سلامة سليمان، والمستشار شريف عماد عون، وسكرتارية طارق عبداللطيف ومحمد عبدالهادي

وأمرت المحكمة بإحالة "عبدالغني"، محامي حر، الى النيابة العامة لإعمال شئونها بتهمة التزوير فى تقديم محرر بعدما تقدم المحامي بالدفاع عن احد المتهمين فى قضية اتجار بمواد مخدرة وإثبات ان المتهم متوفي، بفحص شهادة الميلاد المقدمة تبين انها لشخص متوفي يبلغ من العمر 75 عاما، والمتهم المثبت بأمر الإحالة يبلغ من العمر 39 عاما.

وقال المحامي خلال مرافعته بعد اكتشاف الواقعة أن "نجل المتهم" والمقيد بأمر الإحالة "هارب" قدم شهادة الميلاد له لتقديمها عند المرافعة ومقيد بها شخص يدعى "محمد محمد عبدالفتاح عبوره" وهو ذات الاسم المقيد بأمر الإحالة الوارد من النيابة ليتبين ان الشهادة المقدمة هي لوالد المتهم واسم المتهم الحقيقي "محمد محمد محمد عبدالفتاح".

كان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال كلا من "محمد.م.ع.ع"، هارب و"محمد.ح.م.ط"، محبوس، و"عبالعزيز.ن.ع"،محبوس"،الى حكم الجنايات المختصة لأنهم في 6/12/2023 بدائرة مركز المنصورة- محافظة الدقهلية،الفوا عصابة غرضها الإتجار فى المواد المخدرة وحازوا واحروزا جوهرا مخدرا"الحشيش"،وكان لك بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها وحازوا واحرزوا بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواه".

ونظرت القضية أمام هيئة المحكمة وتقدم المحامي للدفاع عن المتهم الاول إلا انه قدم شهادة وفاة تفيد كونه متوفي لتكتشف المحكمة غير ذلك وتحيل الواقعة للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة وأمرت باستدعاء نجل المتهم بعد ادعاء المحامي بقيامه بتقديم شهادة الوفاة له.